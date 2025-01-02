2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, 2025 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinin yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel güvenlik için katkı sağlamaya devam ettiği vurgulandı. 2024 yılı boyunca terörle mücadelede sürdürülen kararlı operasyonlar sonucu son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık ayrıca, hudut güvenliği kapsamında yasa dışı geçişlere karşı alınan tedbirlerin de başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti. 2024 yılında, 13.939 yasa dışı geçişin engellendiği, 97.356 şahsın ise sınırdan geçişinin engellendiği ifade edildi.

Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin birçok coğrafyada görev yapmaya devam ettiği bildirildi. Suriye'de, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG gibi terör örgütleriyle mücadelede kararlılıkla ilerleyen Türkiye, bölgedeki güvenlik önlemlerini de sürdürüyor.

İkili ilişkilerde de önemli gelişmeler kaydedildi. 2024 yılı boyunca birçok üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Bakanlık, uluslararası ilişkilerdeki başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine dikkat çekildi. Pakistan’da başarıyla tamamlanan Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı ve Karadeniz, Ege ve Akdeniz’deki Mavi Vatan-2025 Tatbikatı öncesindeki hazırlıklar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası görev ve tatbikatlarda da etkinliğini artırıyor.

Savunma sanayi alanında ise yerli ve millî savunma ürünlerinin Silahlı Kuvvetler’e kazandırılmaya devam edildiği belirtildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni nesil Fırtına obüsü, NEFER zırhlı muharebe aracı ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi teslim edildi. Ayrıca, 31 yeni geminin inşası ülkemizin tersanelerinde sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yıl boyunca personel alımlarıyla da kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdü. 20 Aralık’ta başlayan ‘Memur Temini’ başvurularının 20 Ocak’a kadar devam edeceği, aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının da 27 Ocak’a kadar yapılabileceği duyuruldu.

Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri, 2024 yılını başarıyla tamamlayarak, 2025 yılında da ülkemizin güvenliğini sağlamak için kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir.