2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni evlenecek çiftlere maddi destek verilecek

Sivas Belediyesi, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL’lik “Gülkart Çeyiz” desteği sunuyor. Başkan Adem Uzun, projenin gençlerin evlilik sürecine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni evlenecek çiftlere maddi destek verilecek
Yayınlanma: Güncellenme:

Sivas Belediyesi, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında genç çiftleri desteklemek için “Gülkart Çeyiz” adlı yeni bir proje başlattı. Belediye Başkanı Adem Uzun’un seçim vaatleri arasında yer alan bu proje, yeni bir yuva kurmak isteyen gençler için önemli bir maddi destek sağlayacak.

18-30 yaş arası yeni evlenecek çiftlere, gelin ve damat adına ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL destek verilecek. Bu yardım, “Gülkart Çeyiz” adıyla sunulacak özel kart üzerinden kullanılabilecek.

Başvurular, Sivas Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki sosyal destek başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek. Yapılan başvurular, sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinden geçecek. Şartları karşılayan çiftlere destek, kısa süre içinde ulaştırılacak.

Başkan Adem Uzun, projeye dair yaptığı açıklamada Osmanlı dönemindeki çeyiz vakıflarına atıfta bulunarak, “Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Plastik kapakları Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" tablosuna dönüştürdüPlastik kapakları Van Gogh’un "Yıldızlı Gece" tablosuna dönüştürdüYurt
İsmail Balaban: Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağımİsmail Balaban: Er Meydanı'na başta 10 gün sonra doğacak kızım ve sevenlerim için çıkacağımYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Sivas destek evlilik
Günün Manşetleri
"SİLAHLARIMIZI İSRAİL’E TESLİM ETMEYECEĞİZ"
BEYKOZ'DA KURAN KURSUNU YASADIŞI İŞLETMİŞLER!
ZAM REKORTMENİ BELLİ OLDU
Yangınlardan etkilenenlere 21 milyon TL ödeme yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı
SİLOPİ BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MUSTAFA KEMAL’A YAPILAN HAKARET YANITSIZ MI KALACAK!?
“BU ÜLKEYİ KURAN ESAS İRADE BUDUR”
KARİKATÜR SORUŞTURMASINDA 4 TUTUKLAMA
BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ DEVİREN AÇIKLAMA YAPTI…
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu Memur ve emekliye temmuz zammı belli oldu
A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı A101 3 Temmuz 2025 "Aldın Aldın" indirimleri başladı
Depo doldurmak lüks olacak Depo doldurmak lüks olacak
Polis maaşlarının zammı belli oldu! Ne kadar alacaklar? Polis maaşlarının zammı belli oldu! Ne kadar alacaklar?