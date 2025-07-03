2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni evlenecek çiftlere maddi destek verilecek

Sivas Belediyesi, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında genç çiftleri desteklemek için “Gülkart Çeyiz” adlı yeni bir proje başlattı. Belediye Başkanı Adem Uzun’un seçim vaatleri arasında yer alan bu proje, yeni bir yuva kurmak isteyen gençler için önemli bir maddi destek sağlayacak.

18-30 yaş arası yeni evlenecek çiftlere, gelin ve damat adına ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL destek verilecek. Bu yardım, “Gülkart Çeyiz” adıyla sunulacak özel kart üzerinden kullanılabilecek.

Başvurular, Sivas Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki sosyal destek başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek. Yapılan başvurular, sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinden geçecek. Şartları karşılayan çiftlere destek, kısa süre içinde ulaştırılacak.

Başkan Adem Uzun, projeye dair yaptığı açıklamada Osmanlı dönemindeki çeyiz vakıflarına atıfta bulunarak, “Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

