2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı: Tüm süreç ve tarihler

Partide gözler bir yandan da yargı sürecine çevrilmiş durumda. “Şaibe” iddiasıyla 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davada bir sonraki duruşma 15 Eylül’de görülecek.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştığını ve delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığını iddia ederek dava açtı. Farklı mahkemelerde açılan davalar, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Dava dilekçesinde, 38. Olağan Kurultay ile kayyum tehlikesine karşı yapılan ve Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali talep ediliyor. Davacılar, delege iradesinin sakatlandığını savunarak, kurultayın yok hükmünde sayılması ve Özel ile ekibinin görevden uzaklaştırılmasını istiyor. Bu durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi talep ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ NE PLANLIYOR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukuk kurmayları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin mutlak butlan kararı alamayacağı görüşünde. Parti yönetimi, dava sonucuna bakmaksızın olağan kurultay sürecini hızla başlatmayı ve 39. Olağan Kurultay’ı toplayarak davayı konusuz bırakmayı hedefliyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl sürebileceği öngörülüyor.