2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı: Tüm süreç ve tarihler

CHP’de kurultay süreci, delege seçimleriyle başladı. 13 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak delege seçimlerinin ardından, ilçe kongreleri 13 Eylül’de başlayıp 5 Ekim’de sona erecek. İl kongreleri ise 11 Ekim’de başlayacak ve Kasım ayında tamamlanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı: Tüm süreç ve tarihler
Yayınlanma:

Partide gözler bir yandan da yargı sürecine çevrilmiş durumda. “Şaibe” iddiasıyla 38. Olağan Kurultay’ın iptali talebiyle açılan davada bir sonraki duruşma 15 Eylül’de görülecek.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultaya şaibe karıştığını ve delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığını iddia ederek dava açtı. Farklı mahkemelerde açılan davalar, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Dava dilekçesinde, 38. Olağan Kurultay ile kayyum tehlikesine karşı yapılan ve Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali talep ediliyor. Davacılar, delege iradesinin sakatlandığını savunarak, kurultayın yok hükmünde sayılması ve Özel ile ekibinin görevden uzaklaştırılmasını istiyor. Bu durumda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi talep ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİ NE PLANLIYOR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin hukuk kurmayları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin mutlak butlan kararı alamayacağı görüşünde. Parti yönetimi, dava sonucuna bakmaksızın olağan kurultay sürecini hızla başlatmayı ve 39. Olağan Kurultay’ı toplayarak davayı konusuz bırakmayı hedefliyor.

İstinaf ve Yargıtay aşamasının en az iki yıl sürebileceği öngörülüyor.

Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon: 14 suçlu gözaltındaTürkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon: 14 suçlu gözaltındaGündem
chp Kurultayı
Günün Manşetleri
Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor?
2025 CHP Kurultay takvimi açıklandı
Türkiye ve Gürcistan’dan ortak operasyon
General ve Amiral atamaları açıklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Perseid meteor yağmuru büyüledi
Rezan Epözdemir’den dudak uçuklatan rüşvet iddiasına yanıt
Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı
Yüzlerce kişi gözaltında: “Merdiven altı” silah atölyesi çıktı!
Çok Okunanlar
Perseid meteor yağmuru büyüledi Perseid meteor yağmuru büyüledi
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
Alevler mahalleleri boşalttı! Alevler mahalleleri boşalttı!
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı