2025 kurban bedelleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin detayları düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı. Başkanlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erbaş, bu yıl kurban kesim bedelinin yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Erbaş, kurbanın insanlık tarihiyle yaşıt bir ibadet olduğuna vurgu yaparak, "Bir ibadet olması yönüyle kurban hem öz hem de biçim bakımından derin anlam ve hikmetler barındırmaktadır. Bu yüzden özü ve biçimsel özelliği detaylı biçimde dini kaidelerle belirlenmiştir. Dolayısıyla kurban yerine başka bir ibadetin ikame edilmesi doğru değildir. Kurban kesmek yerine kurbanın parasını dağıtmak, fakirlere gıda yardımı yapmak veya namaz kılıp oruç tutmakla hiç kimse kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Bu gibi yaklaşımların İslam'dan referans bulması mümkün değildir." dedi.

MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞAN İYİLİK HAREKETİ

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) 1993 yılından bu yana yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonu sayesinde bugüne kadar 5 milyon 409 bin 310 hisse kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl ise 747 bin 52 hisse kurban, 81 il, 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı. Bu rakamlar içinde 1 milyon 50 bin Filistinli de yer aldı.

2025 yılı organizasyonu kapsamında Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kurban kesimlerinin yapılması planlanıyor. Erbaş, özellikle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

TDV, bu yılki kampanyasını "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yürütecek. Organizasyonun, din, dil, ırk ve mezhep gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedefleniyor.

Erbaş, “Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan bu iyilik organizasyonu, İslam’ın evrensel değerlerini temsil etmektedir,” dedi.

Vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler, www.tdv.org, bagis.tdv.org, TDV mobil bağış uygulaması, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden bağış yapabilecek.