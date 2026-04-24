2025 muvazzaf subay sınıflandırma sonuçları açıklandı! MSB sonuç sorgulama ekranı
MSB 2025 yılı muvazzaf subay adayı temini sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Öğretmen ve mühendis sınıfları için tercih yapan adaylar, Personel Temin sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecek.
Milli Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen seçim aşamalarının ardından yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Başarılı olan adaylar, başarı sıralamasına göre ilgili sınıflara yerleştirildi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilecek.
KAYIT SÜRECİ BAŞLIYOR
Sınıflandırma sonuçlarının ilanıyla birlikte kayıt hakkı kazanan adaylar için süreç netleşti. İlk kayıt işlemleri ve mülakat takvimine ilişkin tüm detaylı bilgilendirmeler, Bakanlığın personel temin adresi üzerinden yayımlandı.