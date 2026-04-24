2025 muvazzaf subay sınıflandırma sonuçları açıklandı! MSB sonuç sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı temini sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve mülakat detaylarını Personel Temin Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen seçim aşamalarının ardından yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Başarılı olan adaylar, başarı sıralamasına göre ilgili sınıflara yerleştirildi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilecek.

KAYIT SÜRECİ BAŞLIYOR

Sınıflandırma sonuçlarının ilanıyla birlikte kayıt hakkı kazanan adaylar için süreç netleşti. İlk kayıt işlemleri ve mülakat takvimine ilişkin tüm detaylı bilgilendirmeler, Bakanlığın personel temin adresi üzerinden yayımlandı.