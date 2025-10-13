2025 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’nün kazananları açıklandı. Açıklamaya göre, Joel Mokyr, “teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması” nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

Aynı ödül, Fransız iktisatçı Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt’e ise, “yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine” yaptıkları katkılardan dolayı verildi.

Bu teoriler, özellikle yenilikçilik ve teknolojik dönüşümün ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini açıklamaları bakımından modern iktisat düşüncesine yön veren çalışmalar olarak kabul ediliyor.

GEÇEN YILIN KAZANANLARI ARASINDA DARON ACEMOĞLU VARDI

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Türk ekonomist Prof. Daron Acemoğlu ile İngiliz bilim insanları Simon Johnson ve James Robinson’a verilmişti.

Bu üçlü, devlet yapıları, ekonomik gelişme ve refah arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarıyla Nobel Komitesi’nin dikkatini çekmişti.

Nobel Ekonomi Ödülü, diğer Nobel ödüllerinden farklı olarak Alfred Nobel’in ölüm vasiyetinde yer almıyor. Bu ödül, 1968 yılında İsveç Merkez Bankası’nın (Sveriges Riksbank) girişimiyle oluşturuldu ve ilk kez 1969’da verilmeye başlandı.

Resmî adı “Sveriges Riksbank Ödülü – Alfred Nobel Anısına Ekonomi Bilimlerinde” olan bu ödül, kısa sürede dünyanın en prestijli akademik ödüllerinden biri haline geldi.

Nobel Ekonomi Ödülü, her yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından belirleniyor ve kazananlar geleneksel olarak 10 Aralık’ta, Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümünde düzenlenen törende ödüllerini alıyor.

Nobel ödülleri, 9 Haziran 1900’de Alfred Nobel’in vasiyetiyle kurulan Nobel Vakfı tarafından verilmeye başlandı. Fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp dallarında verilen bu ödüller, insanlığa katkı sağlayan kişi ve kurumlara veriliyor.

Ekonomi ödülü daha sonra eklense de, Nobel ailesinin bilim ve insanlık mirasının bir parçası olarak kabul ediliyor. Ödül törenleri, 1901 yılından bu yana her yıl düzenleniyor. Ancak, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında bazı yıllarda iptal edildi. Toplamda 49 defa ödül töreni yapılamadı.

Ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında da törenler düzenlenememişti.