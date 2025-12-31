2025 orman yangınları raporu: Yüzde 85’i insan kaynaklı

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 2025 yılı orman yangınlarına ilişkin yıl sonu değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Aslan, devletin orman yangınlarıyla mücadelede teknik altyapıyı A’dan Z’ye yenilediğini ancak sahadaki işçi sayısının ihtiyacın altında kaldığını belirterek, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan

Aslan, 2025 yılının orman yangınları açısından yalnızca zor bir yıl olmadığını, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşilmesi gereken bir yıl olduğunu söyledi. Orman yangınlarının artık “olağanüstü” bir durum olmaktan çıktığını belirten Aslan, olağan hale gelen bir tehditle olağan yöntemlerle mücadele edilemez dedi.

YANGINLARIN YÜZDE 85’İ İNSAN ELİYLE ÇIKTI

2025 verilerine göre kamuoyundaki “yangınlar doğal nedenlerle çıkıyor” algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aslan, çıkan yangınların:

– Yüzde 52’sinin tarımsal faaliyetler ve anız yakma,

– Yüzde 18’inin piknik, mangal, kontrolsüz ateş ve izmarit,

– Yüzde 9’unun enerji nakil hatları ve altyapı,

– Yüzde 6’sının kasıt, sabotaj ve ihmalkâr endüstriyel faaliyetler,

– Yalnızca yüzde 15’inin yıldırım ve benzeri doğal nedenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Aslan, bu tabloya göre Türkiye’deki orman yangınlarının yaklaşık yüzde 85’inin insan kaynaklı olduğunu ve büyük bölümünün önlenebilir nitelikte bulunduğunu söyledi.

YAKLAŞIK 30 BİN HEKTAR ORMAN ALANI ZARAR GÖRDÜ

Aslan, 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin orman yangını meydana geldiğini, bu yangınlarda 27–30 bin hektar orman alanının zarar gördüğünü söyledi.

Yanan alan miktarının geçmiş yıllara kıyasla daha düşük görünmesinin yanıltıcı olduğunu dile getiren Aslan, bugün zarar gören alanların yerleşim yerlerine, turizm bölgelerine ve tarım havzalarına çok daha yakın olduğuna dikkat çekti.

“HER YEŞİL ALAN ORMAN DEĞİLDİR”

Yanan alanların yaklaşık yüzde 48’inin yeniden ağaçlandırıldığını veya doğal gençleştirmeye alındığını belirten Aslan, yeni dikilen fidanların ekosistem olarak orman sayılabilmesi için en az 20–30 yıla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. “Orman yalnızca ağaç değildir. Toprak, su, canlı döngüsü birlikte yok oluyor” dedi.

BİR ORMAN İŞÇİSİNE 900–1.000 HEKTAR DÜŞÜYOR

Aslan, 2025 yılında 22 bin ile 25 bin arasında orman işçisinin aktif görev yaptığını, Türkiye’nin orman varlığının ise 23,4 milyon hektar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu tabloya göre bir orman işçisine 900–1.000 hektar alan düşüyor. Bu oran gelişmiş hiçbir ülkede kabul edilebilir değil.”

“TAŞIMA İŞÇİYLE ORMAN YANGINI SÖNMEZ”

2025’de birçok yangında il dışından personel taşındığını söyleyen Aslan, yangınların ilk 20–30 dakika içinde kontrol altına alınamaması halinde büyüdüğünü hatırlattı ve “Taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma işçiyle orman yangını sönmez.” ifadelerini kullandı

Aslan, devletin hava ve kara unsurları başta olmak üzere teknik altyapıyı tamamen yenilediğini vurgulayarak: “Cumhurbaşkanımızın ormanlara yönelik hassasiyeti ortada” dedi. Ancak tüm bu güçlü altyapıya rağmen sahadaki işçi sayısının yetersiz kaldığını söyledi.

“İŞÇİLER 7/24 ÇALIŞIYOR, ÇİFT VARDİYA ŞART”

Orman işçilerinin yangın dönemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Aslan, çift vardiya modelinin hayata geçirilmesini talep etti. “İşçilerin kendi bölgelerinde hizmet vermesi hem kondisyonu hem müdahale hızını artırır” dedi.

İŞÇİ–MEMUR DENGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki işçi–memur dengesine değinen Aslan, memur sayısının fazla olduğunu söylemediklerini ancak işçi alımındaki eksikliğin yangınla mücadelede önemli bir yapısal sorun oluşturduğunu belirtti.

“ORMAN YANGINI UÇAK MESELESİ DEĞİLDİR”

Aslan, uçakların sadece yangının şiddetini azalttığını ancak tek başına sonuç üretmediğini söyledi. “Bütçe kısıntıları felaketleri büyütür. Orman işçisini 5 ay 29 gün çalıştırarak bu mücadele yürütülemez” dedi.

Açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Asıl olan sürekliliktir. Orman sürekli emek ister. Orman işçisi süreklilik ister. Yeşil Vatan ciddiyet ister. Biz Öz Orman İş Sendikası olarak ormanı da orman işçisini de kaderine terk etmeyeceğiz.”