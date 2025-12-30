2025 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hakkari ve Şırnak TOKİ isim listesi sorgulama

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hakkari ve Şırnak kura sonuçları merak ediliyor. Şırnak kura sonuçları isim listesi açıklandı, Hakkari kura çekimi 31 Aralık’ta yapılacak. Asil ve yedek listeler TOKİ ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2025 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hakkari ve Şırnak TOKİ isim listesi sorgulama
Yayınlanma:

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri Aralık ayı sonunda il il devam ediyor. Adıyaman ile başlayan kura süreçlerinde başvuru sahipleri, sonuçların ilan edildiği resmi kanallardan asil ve yedek hak sahibi listelerini öğrenebilecek.

TOKİ kura takvimine göre Şırnak ve Hakkari kura sonuçları da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura çekimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

2025 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hakkari ve Şırnak TOKİ isim listesi sorgulama - Resim : 1

TOKİ ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Şırnak’ta kura çekimleri 30 Aralık 2025 saat 14.00’te gerçekleştirilerek tamamlandı. TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan çekiliş sonrası, Şırnak genelinde toplam 1 492 konut için hak sahipleri belirlendi. Asil ve yedek hak sahipleri listesi ilan edildikten sonra vatandaşlar listeleri resmi platformlardan sorgulayabilecek.

2025 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hakkari ve Şırnak TOKİ isim listesi sorgulama - Resim : 2

TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Hakkari’de planlanan kura çekimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Valilikten yapılan duyuruya göre kura çekimi 31 Aralık 2025 Çarşamba saat 14.00’te Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hakkari kura kapsamında 1 157 konut için hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak.

2025 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hakkari ve Şırnak TOKİ isim listesi sorgulama - Resim : 3

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

TOKİ kura sonuçları, iki resmi kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

• TOKİ’nin resmi internet sitesi
• e-Devlet Kapısı

Asil ve yedek hak sahipleri listelerini görmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla bu platformlara giriş yaparak sonuçlara erişebilecek.

Kaçak sigara kargosunu polise ihbar eden müdür öldürüldüKaçak sigara kargosunu polise ihbar eden müdür öldürüldüYurt
31 Aralık’ta okullar tatil mi? Kar tatili olan iller açıklandı31 Aralık’ta okullar tatil mi? Kar tatili olan iller açıklandıYurt
Bilimseverler toplanın: Yılın en iyi 12 görseli yayınlandıBilimseverler toplanın: Yılın en iyi 12 görseli yayınlandıBilim ve Teknoloji
Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıŞeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıGündem
toki kura 500 bin sosyal konut
Günün Manşetleri
Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
Türkiye Somali’de uzay limanı kuracak
Devlet korumasındaki 605 genç için yeni dönem
2025’in açlık yoksulluk sınırı belli oldu
Kar kapıda... o ilçeler dikkat!
O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını
İşsizlik Kasım ayında arttı
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon
Çok Okunanlar
3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı 3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
Altında sert düşüş sonrası rota değişti Altında sert düşüş sonrası rota değişti
30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Kar kapıda... o ilçeler dikkat! Kar kapıda... o ilçeler dikkat!