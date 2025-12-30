2025 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hakkari ve Şırnak TOKİ isim listesi sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri Aralık ayı sonunda il il devam ediyor. Adıyaman ile başlayan kura süreçlerinde başvuru sahipleri, sonuçların ilan edildiği resmi kanallardan asil ve yedek hak sahibi listelerini öğrenebilecek.

TOKİ kura takvimine göre Şırnak ve Hakkari kura sonuçları da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura çekimleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

TOKİ ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Şırnak’ta kura çekimleri 30 Aralık 2025 saat 14.00’te gerçekleştirilerek tamamlandı. TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanan çekiliş sonrası, Şırnak genelinde toplam 1 492 konut için hak sahipleri belirlendi. Asil ve yedek hak sahipleri listesi ilan edildikten sonra vatandaşlar listeleri resmi platformlardan sorgulayabilecek.

TOKİ HAKKARİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Hakkari’de planlanan kura çekimi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Valilikten yapılan duyuruya göre kura çekimi 31 Aralık 2025 Çarşamba saat 14.00’te Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hakkari kura kapsamında 1 157 konut için hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN BAKILIR?

TOKİ kura sonuçları, iki resmi kanal üzerinden sorgulanabiliyor:

• TOKİ’nin resmi internet sitesi

• e-Devlet Kapısı

Asil ve yedek hak sahipleri listelerini görmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla bu platformlara giriş yaparak sonuçlara erişebilecek.