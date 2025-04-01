2025 yılının ilk üç ayında kaybettiğimiz sanatçılar
2025 yılının ilk üç ayında sanat dünyasından önemli kayıplar yaşadık. 2025'in ilk üç ayında, Türk müziği ve sinemasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Birbirinden değerli sanatçılarımızı saygıyla anıyoruz. İşte, 2025'te vefat eden ve geride unutulmaz eserler bırakan sanatçılar...
Volkan Konak (31 Mart 2025)
Karadeniz müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir konser sırasında sahnede fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
Doğum: 27 Şubat 1967, Maçka
Filiz Akın (21 Mart 2025)
Yeşilçam’ın zarif yıldızlarından Filiz Akın, 82 yaşında zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Doğum: 2 Ocak 1943, Ankara
Osman Sınav (20 Mart 2025)
Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli yapımlara imza atan yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında kanser nedeniyle hayata veda etti.
Doğum: Ağustos 1956, Burdur
Tanyeli (17 Mart 2025)
2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü dansçı Tanyeli, 54 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Doğum: 15 Ocak 1971, İzmir
Şinasi Yurtsever (13 Mart 2025)
'Kardeş Payı', 'İşler Güçler', 'Düğün Dernek' gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında kanser nedeniyle vefat etti.
Doğum: 16 Temmuz 1973, Erzincan
Edip Akbayram (2 Mart 2025)
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşında zatürre tedavisi gördüğü sırada geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybetti.
Doğum: 29 Aralık 1950, Gaziantep
Emin Gümüşkaya (18 Şubat 2025)
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Seyyar Tayyar' rolüyle tanınan Emin Gümüşkaya, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
Doğum: 10 Ocak 1948
Kahtalı Mıçe (15 Şubat 2025)
Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Mustafa Kahtalı, bilinen adıyla Kahtalı Mıçe, 74 yaşında kanserle mücadelesini kaybetti.
Doğum: 1953, Kâhta
Sezai Altekin (31 Ocak 2025)
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Doğum: 1946, İstanbul
Bedia Ener (14 Ocak 2025)
'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Bedia Ener, 70 yaşında beyninde oluşan lenfoma nedeniyle vefat etti. Ailesi, acı haberi "Hoşçakalın, ben melek oldum..." notuyla duyurdu.
Doğum: 15 Haziran 1954, İstanbul
Ferdi Tayfur (2 Ocak 2025)
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Anma töreni, sanat camiasından birçok ismin katılımıyla AKM'de gerçekleştirildi.
Doğum: 15 Kasım 1945, Adana