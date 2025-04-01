2025 yılının ilk üç ayında kaybettiğimiz sanatçılar

Volkan Konak (31 Mart 2025)

Karadeniz müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir konser sırasında sahnede fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

Doğum: 27 Şubat 1967, Maçka