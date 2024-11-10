2025'te yemek ücretlerine zam! Artış ne kadar oldu?

2025 yılına adım atarken, çalışanlar en çok asgari ücret artışı ve yemek ücretlerindeki düzenlemeleri merak ediyor. 2024 yılına göre yüzde 44 oranında bir artışla 240 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Ancak vergi uzmanları, son yıllarda yemek ücretlerinde yaşanan kayıplara dikkat çekerek, bu artışın yine de çalışanları tam anlamıyla rahatlatmayabileceğini belirtiyor.

YEMEK ÜCRETLERİNDE AZALMA

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı detaylı analizlerle, son dört yılda çalışanların yemek ücretlerinde ciddi bir değer kaybı yaşandığını ortaya koydu. 2008 yılında günlük yemek istisnası 9 TL iken, 2024 yılında bu rakam 170 TL'ye kadar yükselmişti. Ancak Bingöl'ün hesaplamalarına göre, eğer yemek ücretlerine gerçek değerleme oranları yansıtılsaydı, bu rakam 2025 yılında 359,42 TL olması gerekirdi. Bu durum, çalışanların yemek ödeneklerinde gizlice bir azalma yaşandığını gösteriyor.