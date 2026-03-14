2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu başladı
Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu, İstanbul'da başladı. İki gün sürecek organizasyonda 45 sporcu, İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan 300 kilometrelik rotada pedal çevirerek şehitliği ziyaret edecek.
2026 Çanakkale Şehitleri Saygı Bisiklet Turu, İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünde verilen start ile başladı.
İki gün boyunca devam edecek olan organizasyonda 45 bisiklet sporcusu, yaklaşık 300 kilometrelik bir mesafe boyunca pedal çevirecek.
Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen bu tur, şehitleri minnet, rahmet ve saygıyla anmayı; aynı zamanda milli bilinci ve birlik beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor.
Bisikletçiler, Büyükçekmece'den başlayan rotada sırasıyla Silivri, Tekirdağ, Malkara, Keşan ve Gelibolu güzergahından geçecek. Sporcuların bu uzun yolculuktaki son durağı Çanakkale Şehitleri Anıtı olacak.
Organizasyona katılan bisikletseverler, İstanbul'dan yanlarına aldıkları toprağı doğrudan Çanakkale Şehitliği'ne ulaştıracak.
PARA BİSİKLETÇİLER DE YARIŞTA
Bu anlamlı turda üç para bisiklet sporcusu da mücadele ediyor. Organizasyonda yer alan para bisikletçiler, etkinlik boyunca "spor herkes içindir" anlayışını temsil ediyor.
Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından, bu kez Çanakkale'den alınan şehitlik toprağı İstanbul'a getirilecek. Getirilen toprak, 18 Mart tarihinde başlangıç noktası olan Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı'nın çevresindeki zeytin ağaçlarının dibine bırakılacak.