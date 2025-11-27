2026 HAC EK KAYIT EKRANI | Başvuru adımları neler, e-Devlet’ten nasıl yapılır, ücretler belli oldu?

2026 yılı hac kurasında hakkı olmasına rağmen kesin kaydını yaptıramayan adaylar için ek kayıt süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıyla birlikte ek kayıtlar 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09.30 itibarıyla açıldı. Süreç 5 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Kura sonuçları 5 Kasım’da açıklanmış, kesin kayıt işlemleri ise 11–25 Kasım arasında tamamlanmıştı. Boş kalan kontenjanlar için verilen ek kayıt hakkı, sırası gelen adaylara tanındı.

EK KAYITLAR E-DEVLET’TEN YAPILIYOR

Kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden “Hac İşlemleri” menüsü üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında adaylar “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu” veya “Acenta Organizasyonu” seçeneklerinden birini seçebiliyor.

Kayıt adımları şöyle:

– e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılır.

– Arama bölümüne “Hac İşlemleri” yazılır.

– Organizasyon tercihi belirlenir.

– Bilgilendirme metni onaylanır ve kayıt tamamlanır.

Diyanet organizasyonu tercih edenler için oda tipi, havalimanı, konaklama ve ödeme seçenekleri aynı ekran üzerinden belirleniyor. Acenta organizasyonunu seçenler ise işlemi e-Devlet’ten tamamlayabildikleri gibi yetkili acentaya başvurarak da kayıt yaptırabiliyor.

2026 HAC ÜCRETLERİ

2026 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil ediliyor.

Konaklama ücretleri şöyle:

– 4 kişilik oda: 26.000 SAR

– 3 kişilik oda: 27.750 SAR

– 2 kişilik oda: 29.750 SAR

Konaklamalar Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’deki yıldızlı otellerde yapılacak. 4 kişilik oda kapasitesinin sınırlı olduğu, otel değişikliklerinin uçuş programına bağlı olarak yapılabileceği bildirildi.

HAC ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR?

Ücretler kayıt sırasında tamamen ödenebileceği gibi %40 peşin, kalan tutar iki taksitle yatırılabiliyor.

Ödemeler şu bankalar üzerinden yapılıyor:

Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Albaraka, Emlak Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım.

PASAPORT SÜRESİ VE AŞI ZORUNLULUĞU

2026 yılı haccı için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 olması gerekiyor. İlk kez pasaport çıkaracak adayların başvurularını 30 Kasım 2025’ten sonra yapması isteniyor. Hac yolcularının menenjit aşısı yaptırmaları ve müftülükler tarafından düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılmaları zorunlu.