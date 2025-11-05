2026 hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet tarihleri duyurdu, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Hac kurasında ismi çıkan binlerce hacı adayı gözünü kesin kayıt tarihine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kesin kayıtlarının 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurasına katıldı. Kurada ismi çıkan 84 bin 942 kişi, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Hacı adayları sonuçlarını e-Devlet’ten veya cep telefonlarına gönderilen SMS mesajıyla öğrenebiliyor. Kayıtlar, Diyanet’in belirlediği takvime göre sadece e-Devlet üzerinden tamamlanacak.

Süresi içinde kayıt yaptırmayan adayların yerleri, boş kontenjanlara göre yeniden dağıtılacak. Yeni kontenjanların ve ek hac kotasının ise 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak görüşmelerin ardından açıklanması bekleniyor.