2026 hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet tarihleri duyurdu, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
5 Kasım’da çekilen hac kuralarının ardından hacı adaylarının gözü kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kesin kayıtlarının 11–21 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.
Hac kurasında ismi çıkan binlerce hacı adayı gözünü kesin kayıt tarihine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kesin kayıtlarının 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.
Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurasına katıldı. Kurada ismi çıkan 84 bin 942 kişi, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.
Hacı adayları sonuçlarını e-Devlet’ten veya cep telefonlarına gönderilen SMS mesajıyla öğrenebiliyor. Kayıtlar, Diyanet’in belirlediği takvime göre sadece e-Devlet üzerinden tamamlanacak.
Süresi içinde kayıt yaptırmayan adayların yerleri, boş kontenjanlara göre yeniden dağıtılacak. Yeni kontenjanların ve ek hac kotasının ise 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak görüşmelerin ardından açıklanması bekleniyor.