2026 hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet tarihleri duyurdu, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

5 Kasım’da çekilen hac kuralarının ardından hacı adaylarının gözü kesin kayıt tarihlerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kesin kayıtlarının 11–21 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2026 hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet tarihleri duyurdu, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Yayınlanma:

Hac kurasında ismi çıkan binlerce hacı adayı gözünü kesin kayıt tarihine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 hac kesin kayıtlarının 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Bu yıl 1 milyon 799 bin 835 kişi hac kurasına katıldı. Kurada ismi çıkan 84 bin 942 kişi, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Hacı adayları sonuçlarını e-Devlet’ten veya cep telefonlarına gönderilen SMS mesajıyla öğrenebiliyor. Kayıtlar, Diyanet’in belirlediği takvime göre sadece e-Devlet üzerinden tamamlanacak.

Süresi içinde kayıt yaptırmayan adayların yerleri, boş kontenjanlara göre yeniden dağıtılacak. Yeni kontenjanların ve ek hac kotasının ise 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılacak görüşmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 152 hakem ortak açıklama yaptıBahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 152 hakem ortak açıklama yaptıGündem
Kocaeli Valisi Gebze’de çöken binalara ilişkin konuştu: “Yarın yol haritasını paylaşacağız”Kocaeli Valisi Gebze’de çöken binalara ilişkin konuştu: “Yarın yol haritasını paylaşacağız”Gündem
hac hac kurası sonucu diyanet
Günün Manşetleri
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Çok Okunanlar
Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Eşref Rüya 21 bölüm full izle! Eşref Rüya 21 bölüm full izle!
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı