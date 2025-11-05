2026 hac kura sonuçları açıklandı! e-Devlet sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı hac kura çekimi sonuçları açıklandı.

Kura sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulamaya açıldı.

Bu yıl kayıt yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.

Kura sonucunda 84 bin 942 kişi, 2026 yılında hac ibadetini yerine getirmeye hak kazandı.

Sonuçlara, turkiye.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11–21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan–22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs–25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.