2026 hac kura sonuçları açıklandı! e-Devlet sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı hac kura çekimi tamamlandı. 1 milyon 799 bin 835 adayın katıldığı kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2026 hac kura sonuçları açıklandı! e-Devlet sorgulama ekranı
Yayınlanma:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı hac kura çekimi sonuçları açıklandı.
Kura sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulamaya açıldı.

Bu yıl kayıt yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.

Kura sonucunda 84 bin 942 kişi, 2026 yılında hac ibadetini yerine getirmeye hak kazandı.
Sonuçlara, turkiye.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11–21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan–22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs–25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İki çetenin çatışması arasında kaldı! Ünlü Influencer kafasına isabet eden kurşunla öldüİki çetenin çatışması arasında kaldı! Ünlü Influencer kafasına isabet eden kurşunla öldüDünya
Kanlı arazi kavgası! Çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 33 kişi hayatını kaybettiKanlı arazi kavgası! Çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 33 kişi hayatını kaybettiDünya
Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak: 6 Kasım elektrik kesintileriYarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak: 6 Kasım elektrik kesintileriYurt
hac kurası sonucu
Günün Manşetleri
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Hamas ve Filistin yönetimi uzlaştı
Şara, Trump’la pazartesi günü görüşecek
Çok Okunanlar
Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak Yarın İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik olmayacak
Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu fırsatlar kaçmaz! BİM 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu! Salı günü çakılan altın çarşamba günü coştu!
2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı 2 milyon TL’sini 32 günlüğüne vadeye koyan servet kazandı
Kasım ayında bahar havası! Kasım ayında bahar havası!