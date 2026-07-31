2026 Öğrenci Affı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Kimler yararlanacak?

Yükseköğrenimini çeşitli nedenlerle tamamlayamayan binlerce öğrenci için beklenen gelişme yaşandı. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeleri de içeren "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte üniversitelerle ilişiği kesilen veya kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrenciler için yeniden eğitim hakkı doğdu.

2026 öğrenci affı kimleri kapsıyor?

Yeni öğrenci affı düzenlemesi, belirlenen istisnalar dışında yükseköğretim kurumlarında eğitim hakkını kaybeden geniş bir öğrenci grubunu kapsıyor. Hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar farklı seviyelerde öğrenim gören ve herhangi bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler yeniden kayıt hakkından yararlanabilecek.

Düzenleme kapsamında belirlenen şartları sağlamaları halinde şu gruplar eğitimlerine devam edebilecek:

Hazırlık sınıfı öğrencileri

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Lisans tamamlama öğrencileri

Lisansüstü eğitim gören öğrenciler

Ayrıca daha önce bu kapsamda tanınan haklardan yararlanmamış olmak şartıyla, kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler de düzenlemeden faydalanabilecek.

Öğrenci affından kimler yararlanamayacak?

Kanunda bazı suçlardan hüküm giyen veya belirli nedenlerle ilişiği kesilen kişiler için istisnalar getirildi.

Buna göre; terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçları nedeniyle mahkum olanlar öğrenci affı kapsamı dışında tutulacak.

Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle üniversiteden ilişiği kesilen öğrenciler de düzenlemeden yararlanamayacak.

Başvuru süresi ne kadar olacak ve ne zaman başlanacak?

Düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurular, öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna yapılacak.

Şartları sağlayan öğrenciler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden üniversitelerine başlayabilecek.

Askerlik ertelemesi ve yatay geçiş imkanı

Öğrenci affıyla yeniden eğitim hakkı kazanan kişilerin askerlik erteleme işlemleri, Askeralma Kanunu’nda yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak.

Ayrıca düzenlemeden yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazanan kişiler, belirli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek. ÖSYS veya YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı diploma programlarının taban puanlarına uygun olan öğrenciler için yatay geçiş imkanı sağlanabilecek.

Açıköğretim programlarına geçiş imkanı

Yeni düzenlemeyle öğrenci affından yararlanarak üniversiteye dönen öğrenciler, talep etmeleri halinde bazı açıköğretim programlarına da geçiş yapabilecek.

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş imkanı bulunabilecek.