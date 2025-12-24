Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu

Yeni yıla günler kala Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte 2026 yılında uygulanacak değerli kâğıt bedelleri netleşti; kimlik kartı, ehliyet, pasaport ve birçok resmi belge için ödenecek yeni ücretler belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak değerli kâğıt bedelleri şöyle:

- Noter kâğıdı için ödenecek bedel 149 TL olarak belirlendi.

- Beyanname bedeli de 149 TL oldu.

- Protesto, vekaletname ve resen senetlerde değerli kâğıt bedeli 298 TL olarak uygulanacak.

- Pasaport bedeli 1.351 TL olarak belirlendi.

- İkamet izni için alınacak değerli kâğıt bedeli 964 TL oldu.

- Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 220 TL,

- Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 220 TL,

- Kayıp nedeniyle çıkarılan kimlik kartı bedeli ise 440 TL olarak açıklandı.

- Aile cüzdanı bedeli 1.202 TL olarak belirlendi.

- Sürücü belgeleri (ehliyet) için değerli kâğıt bedeli 1.690 TL oldu.

- Sürücü çalışma belgeleri (karneler) için de aynı şekilde 1.690 TL ödenecek.

- Motorlu araç tescil belgesi bedeli 1.511 TL olarak belirlendi.

- İş makinesi tescil belgesi için değerli kâğıt bedeli 1.261 TL oldu.

- Banka çekleri için her bir çek yaprağı başına alınacak bedel 95 TL olarak açıklandı.

- Mavi Kart bedeli 220 TL olarak belirlendi.

- Yabancı çalışma izni belgesi için değerli kâğıt bedeli 964 TL oldu.

- Çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli de 964 TL olarak uygulanacak.