Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle 2026 yılı değerli kâğıt bedelleri belli oldu; kimlik kartı yenileme ücreti, ehliyet bedeli ve pasaport harçları yeni yılda ne kadar olacak sorusu yanıt buldu.
Yeni yıla günler kala Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte 2026 yılında uygulanacak değerli kâğıt bedelleri netleşti; kimlik kartı, ehliyet, pasaport ve birçok resmi belge için ödenecek yeni ücretler belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak değerli kâğıt bedelleri şöyle:
- Noter kâğıdı için ödenecek bedel 149 TL olarak belirlendi.
- Beyanname bedeli de 149 TL oldu.
- Protesto, vekaletname ve resen senetlerde değerli kâğıt bedeli 298 TL olarak uygulanacak.
- Pasaport bedeli 1.351 TL olarak belirlendi.
- İkamet izni için alınacak değerli kâğıt bedeli 964 TL oldu.
- Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 220 TL,
- Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 220 TL,
- Kayıp nedeniyle çıkarılan kimlik kartı bedeli ise 440 TL olarak açıklandı.
- Aile cüzdanı bedeli 1.202 TL olarak belirlendi.
- Sürücü belgeleri (ehliyet) için değerli kâğıt bedeli 1.690 TL oldu.
- Sürücü çalışma belgeleri (karneler) için de aynı şekilde 1.690 TL ödenecek.
- Motorlu araç tescil belgesi bedeli 1.511 TL olarak belirlendi.
- İş makinesi tescil belgesi için değerli kâğıt bedeli 1.261 TL oldu.
- Banka çekleri için her bir çek yaprağı başına alınacak bedel 95 TL olarak açıklandı.
- Mavi Kart bedeli 220 TL olarak belirlendi.
- Yabancı çalışma izni belgesi için değerli kâğıt bedeli 964 TL oldu.
- Çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli de 964 TL olarak uygulanacak.