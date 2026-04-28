2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kariyer Kapısı sorgulama ekranı

Ulusal Staj Programı (USP) 2026 başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Bu yıl programa yoğun ilgi gösterilirken, yüz binlerce öğrenci değerlendirme sürecine alındı.

Başvuruların 31 Mart’a kadar tamamlanmasının ardından sistem, adayların beyan ettiği belgelerin kontrolü ve puanlama aşamasına geçti. Yetkililerden gelen bilgilere göre değerlendirme süreci halen devam ediyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak net bir açıklama yapılmadı. Önceki yılların takvim sürecine bakıldığında sonuçların Mayıs ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl başvuruların ardından stajyer havuzu Mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine açılmıştı. 2026 yılı için de benzer bir takvimin izlenmesi öngörülüyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLAR NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı sistemi üzerinden takip edebilecek. Sisteme e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak sonuç ekranına ulaşılabiliyor.

Uzmanlar, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için adayların hem platformu hem de e-posta bildirimlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.