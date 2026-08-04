2026 YAŞ kararları tam liste: 25 general ve amiral terfi etti, komuta kademesinde kritik değişim!

Alınan kararlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) komuta kademesi başta olmak üzere terfi, görev süresi uzatımı ve emeklilik işlemleri netleşti.

Hava Kuvvetleri'nde komuta değişimi, Deniz Kuvvetleri'nde süre uzatımı

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.

Terfi, emeklilik ve sayısal veriler

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere açıklanan diğer kritik kararlar şu şekilde listelendi:

Terfiler: 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Süre Uzatımları: 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı.

Emeklilikler: 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026'dan, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026'dan itibaren emekliye sevk edildi.

Toplam Sayı: TSK bünyesindeki halen 328 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2026 itibarıyla 334'e yükselecek.

Üst rütbeye terfi eden isimler

Orgeneralliğe ve Korgeneralliğe Terfi Edenler:

Hava Kuvvetleri: Korgeneral Erdoğan Gür (Orgeneralliğe); Tümgeneral Kemal Turan (Korgeneralliğe)

Kara Kuvvetleri: Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç (Korgeneralliğe)

Deniz Kuvvetleri: Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın (Koramiralliğe)

Tümgeneralliğe ve Tümamiralliğe Terfi Edenler:

Kara Kuvvetleri (Tümgeneralliğe): Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmazpınar.

Deniz Kuvvetleri (Tümamiralliğe): Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan.

Hava Kuvvetleri (Tümgeneralliğe): Cihangir Kemal Yüzçelik.

İletişim Başkanlığı yayımladığı mesajda, göreve devam edecek ve terfi eden personele başarılar dilerken, emekliye ayrılan askerlere de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.