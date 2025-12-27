Plastik poşetlerin satış fiyatına zam geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla yürürlükte olan ücretli uygulamanın yeni yılda güncelleneceğini açıkladı. Buna göre 1 Ocak 2026’dan itibaren plastik poşetlerin satış fiyatı adet başına 1 lira olacak.

Plastik poşetler, 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan uygulamayla ücretli hale getirilmiş, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması ve çok kullanımlık taşıma ekipmanlarının teşvik edilmesi amaçlanmıştı. Bakanlık, kaynakların verimli kullanılmasının yanı sıra sıfır atık hedeflerine de önemli katkı sağlandığını belirtti.

1 OCAK 2026’DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni yılda uygulanacak taban fiyatın belirlenmesi amacıyla 12 Kasım’da ilgili kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Ambalaj Komisyonu – Plastik Poşet Alt Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan görüşlerin ardından 2026 yılı için plastik poşet ücretinin vergiler dahil adet başına 1 lira olmasına karar verildi. Karar 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.