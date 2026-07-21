2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek 2027 yılı hac kura tarihleri belli oldu.
2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da başlıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan kura çekilişi, vatandaşların katılımıyla, basın ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Adaylar, kura anını Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
Kura sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden yapacak. Kayıt ekranı 18 Ağustos tarihine kadar erişime açık kalacak.
HACI ADAYLARI NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?
2027 yılı hac organizasyonu çerçevesinde kutsal topraklara yapılacak yolculuğun detaylı takvimi de netleşti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın planlamasına göre, hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişleri 17 Nisan ile 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında yapılacak.
İbadetlerini tamamlayan kafilelerin Türkiye'ye dönüşleri ise 20 Mayıs ile 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.