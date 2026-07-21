2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları

Kura sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden yapacak. Kayıt ekranı 18 Ağustos tarihine kadar erişime açık kalacak.