2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek 2027 yılı hac kura tarihleri belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 1

2027 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da başlıyor. 

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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 2

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan kura çekilişi, vatandaşların katılımıyla, basın ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. 

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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 3

Adaylar, kura anını Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 4

Kura sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden yapacak. Kayıt ekranı 18 Ağustos tarihine kadar erişime açık kalacak.

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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 5

HACI ADAYLARI NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

2027 yılı hac organizasyonu çerçevesinde kutsal topraklara yapılacak yolculuğun detaylı takvimi de netleşti. 

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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 6

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın planlamasına göre, hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişleri 17 Nisan ile 11 Mayıs 2027 tarihleri arasında yapılacak. 

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2027 Hac kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte kura tarihi ve kesin kayıt detayları - Resim: 7

İbadetlerini tamamlayan kafilelerin Türkiye'ye dönüşleri ise 20 Mayıs ile 15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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