2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme takvimi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların merakla beklediği takvimi kamuoyuyla paylaştı. Sürece dair resmi duyuru, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabı üzerinden yapıldı.

BAŞVURULAR İÇİN BİR AYLIK SÜRE TANINDI

Genel müdürlüğün yaptığı açıklamaya göre, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar ile geçmiş yıllardan kaydı bulunup yenileme yapması gerekenler için takvim 18 Mayıs'ta işlemeye başlayacak. Hacı adaylarının başvuru süreçlerini tamamlayabilmeleri için 19 Haziran'a kadar süreleri bulunuyor.

TÜM İŞLEMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Vatandaşlar, belirlenen bu bir aylık takvim aralığında ön kayıt ve kayıt yenileme adımlarını dijital ortamda yürütecek. Açıklanan tarihler arasında hacı adaylarının tüm kayıt işlemleri yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.