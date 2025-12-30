21 ilde DEAŞ'a şafak baskını: 357 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 21 ilde polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen baskınlarda örgüt üyesi olduğu tespit edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını: 357 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

İl Emniyet Müdürlüklerinin sahada icra ettiği baskınlarda 357 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

"ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Operasyonun detaylarını ve gerçekleştiği illeri paylaşan Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"

Bursa'da yılbaşı öncesi zehir tacirlerine ağır darbeBursa'da yılbaşı öncesi zehir tacirlerine ağır darbeGündem
TÜİK verileri açıkladı: İşsizlik Kasım ayında arttıTÜİK verileri açıkladı: İşsizlik Kasım ayında arttıEkonomi
deaş Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını
İşsizlik Kasım ayında arttı
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon
Yılbaşında güvenlik ve denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Erden Timur tutuklandı
Vepara soruşturmasında karar
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Bu şehirlerde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Çok Okunanlar
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
Altında sert düşüş sonrası rota değişti Altında sert düşüş sonrası rota değişti
30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
TÜİK'ten 2025 yılı raporu: Yoksulluk haritasında şaşırtan değişim TÜİK'ten 2025 yılı raporu: Yoksulluk haritasında şaşırtan değişim
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu