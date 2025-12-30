21 ilde DEAŞ'a şafak baskını: 357 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti.

İl Emniyet Müdürlüklerinin sahada icra ettiği baskınlarda 357 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

"ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Operasyonun detaylarını ve gerçekleştiği illeri paylaşan Yerlikaya, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi. 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"