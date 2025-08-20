21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çete çökertildi, 8 tutuklama

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 8’inin tutuklandığını, 29’u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Soruşturmalarda zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”