21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çete çökertildi, 8 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 5 il merkezli ve 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 43 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Çete çökertildi, 8 tutuklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 8’inin tutuklandığını, 29’u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Soruşturmalarda zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il jandarma komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

⛔ Sürücüler dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? 20 Ağustos KGM yol bülteni⛔ Sürücüler dikkat! Bugün hangi yollar kapalı? 20 Ağustos KGM yol bülteniYurt
Denizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybettiDenizli’de feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybettiYurt
operasyon dolandırıcılık
Günün Manşetleri
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verildi!
Milli Savunma Bakanı Güler’den Japonya mesajı
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
CHP lideri Özgür Özel Sındırgı’da deprem bölgesinde
Gazze’de yardım dağıtımlarına saldırı
Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”
İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Son dakika: Deprem oldu! Son dakika: Deprem oldu!
Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi! Süper Lig’de 8 kulüp PFDK’ye sevk edildi!
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı Müjdat Gezen hakkında soruşturma: İfadesi ortaya çıktı