21 kaçak imalathane çökertildi: Sahte alkole karşı Türkiye genelinde dev operasyon

81 ilde polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte alkol üretimi ve satışı yapanlara yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği “Çengel-14” operasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda:

77 bin 495 litre sahte ve etil alkol,

4 bin 679 adet sahte bandrol,

9 yasa dışı sahte alkol imalathanesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 73 kişi hakkında işlem yapıldı.

“Çengel-15” Operasyonu

Polis ekiplerinin yürüttüğü “Çengel-15” operasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri iş birliğiyle:

44 bin 796 litre etil alkol,

14 bin 613 litre sahte alkol,

10 bin 391 adet sahte bandrol,

5 bin 347 alkol aroması,

Çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.

Ayrıca, 12 yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edilerek 206 kişi hakkında işlem yapıldı.

Operasyonların Genel Sonuçları

İki operasyon sonucunda toplam:

136 bin 904 litre sahte ve etil alkol,

21 yasa dışı sahte alkol imalathanesi ele geçirildi.

279 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık 74 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.