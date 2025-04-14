21 Mart Nevruz tatili olabilir mi? Kanun Teklifi Meclis’te

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Bayram, gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart’ın, aynı zamanda Türk dünyasında, pek çok halk ve millette kutlanan Nevruz Bayramı olduğuna dikkat çekti.

Bayram, "Nevruz, yeni bir gün demektir. Yeniden doğuşun, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin simgesidir. Aynı zamanda Ergenekon Destanı’nı da temsil eder. Hem İstanbul Milletvekili olarak hem Birleşmiş Milletler Barış Elçisi hem de Avrupa Ekonomik Senatörü sıfatımla, bu özel günün resmi bayram tatili ilan edilmesi için Meclis’e kanun teklifimi sundum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yılki Nevruz kutlamalarında bu konuya değindiğini hatırlatan Bayram, “Halkımızın bu yöndeki beklentisi büyük. Barış ikliminin hem ülkemizde hem de dünyada hâkim olması açısından, 21 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi ortak temennimizdir. Tüm milletvekillerinden bu teklife destek bekliyorum” diye konuştu.

Bayram, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin hazırladığı teklif ile "21 Mart Nevruz Günü Tatili" ibaresinin yasaya eklenmesini önerdiğini belirtti.

Aynı toplantıda İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Gazze’ye “bir buğday tanesinin bile” girişine izin vermeyeceklerini söylemesine de tepki gösteren Bayram, “Bir buğday tanesine yenilecekler, çünkü buğday tanesi dünyayı sarar” ifadelerini kullandı.

Bayram, hayatını anlatan "Buğday Tanesi" adlı filmin tanıtımı kapsamında Ürdün ve Dubai’ye gideceğini ve 17 Mayıs’ta New York’ta düzenlenecek olan 42’nci Türk Günü Yürüyüşü’nün temasının da “Buğday Tanesi” olacağını duyurdu.

“Barış istiyoruz, savaş değil. Engelsiz bir dünya hayal ediyoruz. Gazze’de, Filistin’de çocuklar ölmesin, insanlar sakat kalmasın” diyen Bayram, yürüyüşün bu mesajları taşıyacağını vurguladı.