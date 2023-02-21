21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları

21 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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21 Şubat 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Şubat 2023 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/02/2023 Tarihli ve 11662 Sayılı Kararı