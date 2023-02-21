21 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
21 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
21 Şubat 2023 Salı tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Şubat 2023 Salı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çankaya Üniversitesi Akustik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik