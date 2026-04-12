210 Milyon liralık vurgun: "Bungalov çetesi" tutuklandı
Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonunda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları saptanan 15 şüpheliden 9’u tutuklandı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital platformlar aracılığıyla yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip süreçlerinin tamamlanmasının ardından; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Zonguldak ve Samsun'daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
ADLİ SÜREÇ VE OPERASYONUN BİLANÇOSU
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevkleri gerçekleştirildi. Zanlılardan 9’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
210 MİLYON LİRALIK HESAP TRAFİĞİ
Siber polisi tarafından şüphelilere ait finansal veriler üzerinde yapılan detaylı incelemede, banka ve kripto para hesaplarındaki hareketlilik mercek altına alındı. Yapılan saptamalara göre, söz konusu hesaplar üzerinden yürütülen toplam işlem hacminin 210 milyon 58 bin 259 lira olduğu belirlendi.