216 terör şüphelisi yakalandı! Gürz-23 operasyonunun ayrıntıları açıklandı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 45 şehirde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gürz-23 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

216 TERÖR ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da "Gürz-23" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri TEM Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda 216 terör şüphelisinin yakalandığını aktaran Bakan Ali Yerlikaya, yakalanan şüpheliler hakkında "geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri" ve "örgüte finans sağladıkları" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını kaydetti.