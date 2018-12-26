Türkiye’nin en önemli ve öncelikli sorun alanı haline gelen Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Antalya’da konuşuldu. Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, “Yaklaşan Büyük Tehdit; Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler” konulu konferans düzenledi.

21’inci yüzyılın en önemli ve öncelikli alanı Doğu Akdeniz, Antalya’da üniversitelilerin gündeminde. Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu, “Yaklaşan Büyük Tehdit; Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler” konulu konferans düzenledi.



Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel konferansın konuşmacılarıydı. Gürdeniz, Türkiye’nin temel jeopolitik önceliklerini sıraladı.



Emekli Amiral, deniz jeopolitiği konusuna dikkat çekti. Önemli uyarılar da bulundu.



İlker Yücel, siyasi gelişmelere dikkat çekti.



Yücel, önümüzdeki dönemde ilişkin çağrıda bulundu.





HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ

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