Şanlıurfa'daki 22 bin Suriyelinin yaşadığı çadır kent tahliye ediliyor. Göç İdaresi, Şanlıurfa'dan ayrılıp İstanbul ve Antalya dışındaki kentlere giden Suriyelilere kira sözleşmesi karşılığında para yardımı yapıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin kaldığı çadır kent boşaltılıyor.



Çadır kentte yaşayan 22 bin Suriyeliye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tercih imkanı sunuldu.



Bu kapsamda 5 bin Suriyeli kiralık evlerde yaşayabileceklerini bildirdi, tahliye çalışmaları başladı.



Suriyeliler jandarma eşiliğinde güvenlik kontrolünden geçirildi. Ardından araçlarla istedikleri ilçe merkezlerine yakın illere taşındı.



Kapatılan çadır kentten ayrılan Suriyelilere maddi yardım da yapılacak. Bu destek ise öncelikle Antalya ve İstanbul dışındaki kentlere gidenlere ve kira sözleşmelerini getirmeleri karşılığında sağlanacak.



Akçakale'de 2012 yılında kurulan çadır kentteki tahliye çalışmalarının 26 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor. Diğer illerdeki barınma merkezlerinin de kapatılacağı belirtiliyor.





ulusal.com.tr