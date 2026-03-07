22 ilde dev operasyon: 600 milyon liralık vurgun yapan 247 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından ülke genelinde geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonu düzenlendi.

FARKLI YÖNTEMLERLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin vatandaşları mağdur etmek için kullandıkları suç yöntemleri tek tek gün yüzüne çıkarıldı. Emniyet güçlerinin tespitlerine göre şebeke üyeleri; kendilerini kamu veya banka görevlisi olarak tanıttı, sahte otel rezervasyonları düzenledi ve vatandaşlara belediyede işe girme vaadinde bulundu.

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün ilanları vererek, "sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak ve yasa dışı yollarla ilaç ile sağlık raporu aldırma vaadiyle dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Tespit edilen bu şahıslar hakkında savcılıklar tarafından derhal adli soruşturma başlatıldı.

247 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 390 şüpheliden 247'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 143 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sırasındaki aramalarda suç unsuru taşıyan materyallere de el konuldu. Güvenlik güçleri adreslerde yaptığı aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 adet gayrimenkule ise el konuldu.

Operasyona ilişkin yapılan değerlendirmede, vatandaşları dolandıran suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Milletin emeğini ve alın terini hedef alan her suçlunun adalete teslim edileceğinin altı çizildi. Bu kapsamlı operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Daire Başkanlıkları, emniyet teşkilatının kahraman polisleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve süreçte emeği geçen tüm görevliler tebrik edildi.