22 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
22 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?
22 Mart 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Mart 2023 Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Turkonay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar