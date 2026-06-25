225 şüpheli gözaltına alınmıştı! Ankara merkezli operasyonda peş peşe tutuklamalar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
225 şüpheli gözaltına alınmıştı! Ankara merkezli operasyonda peş peşe tutuklamalar...
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 103 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal süreçleri biten zanlılar adli makamların karşısına çıkarıldı. Operasyonun adliye ayağındaki gelişmeler şu şekilde gerçekleşti:

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı Başsavcılıkça serbest bırakıldı.
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 129 şüpheliden 103'ü tutuklandı.

Şüphelilerden 26'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Milli tekvandocular Kazakistan Açık'ta 14 madalya kazandıMilli tekvandocular Kazakistan Açık'ta 14 madalya kazandıSpor
O transferler incelemeye takıldı! UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro...O transferler incelemeye takıldı! UEFA'dan Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro...Spor
Borsa İstanbul'da dalgalı gün: Endeks düştü, altın değer kaybettiBorsa İstanbul'da dalgalı gün: Endeks düştü, altın değer kaybettiEkonomi
terör örgütü tutuklama
Günün Manşetleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklamalar
Eskişehir merkezli operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
MEB'den okullarda tarihi dönem!
Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İran'dan Hürmüz açıklaması
Meteoroloji 25 Haziran raporunu açıkladı
İzmir'de iki Belediyeye şafak operasyonu!
Ulusal Kanal'a konuştu
Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya "Binaları havaya uçurmayı bırakın"
Kanser ve ALS ilaçlarını "sakız" diye yurt dışına sattılar
Çok Okunanlar
1 Milyon 900 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 1 Milyon 900 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
BİM'de nostalji rüzgarı! O ikonik telefon yeniden satışa çıkıyor... BİM'de nostalji rüzgarı! O ikonik telefon yeniden satışa çıkıyor...
MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı MGM'den gök gürültülü sağanak alarmı
Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları Altın fiyatlarında Kasım Ayından beri en sert düşüş! 25 Haziran gram ve çeyrek fiyatları
Ordu'da kan donduran vahşet! Ordu'da kan donduran vahşet!