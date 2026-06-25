225 şüpheli gözaltına alınmıştı! Ankara merkezli operasyonda peş peşe tutuklamalar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 225 şüpheliden 103'ü tutuklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 135'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 103 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal süreçleri biten zanlılar adli makamların karşısına çıkarıldı. Operasyonun adliye ayağındaki gelişmeler şu şekilde gerçekleşti:

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı Başsavcılıkça serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 129 şüpheliden 103'ü tutuklandı.

Şüphelilerden 26'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.