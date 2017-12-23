Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Aralık 2017 (bugün) yapılan ehliyet sınavına dair yorumlar gelmeye başladı. MEB tarafından bugün yapılan ehliyet sınavı soruları nasıldı? 2017 son Ehliyet sınavı soruları kolay mıydı zor muydu? İşte 23 Aralık 2017 cumartesi günü yapılan ehliyet sınavı hakkındaki gelişmeler

Çok sayıda sürücü adayı, bugün ehliyet sınavına girdi. Peki 2017'nin son ehliyet sınavı soruları zor muydu yoksa kolay mıydı? İşte bugün yapılan ehliyet sınavı hakkındaki son gelişmeler



Ehliyet sınavı bittikten hemen sonra ehliyet almak isteyen adaylar sosyal medyada sınav hakkındaki görüşlerini belirtti.



Sınav için kimi zor yorumu yaparken, bazı kişiler de ehliyet sınavının kolay olduğunu ifade etti.



Sınavda İlk Yardım 12, Trafik ve Çevre 23, Araç Tekniği 9, Trafik Adabı 6 olmak üzere toplamda 50 soru yer aldı.



Bu arada sınavda 4 yanlışın 1 doğruyu götürmediğini hatırlatalım.



EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAM GEREK?



Ehliyet sınavında her soru 2 puandır.



Sınavdan başarılı olabilmeniz için Trafik Soruları, İlk Yardım Soruları, Motor Soruları, Trafik Adabı sorularından en az 35 soruyu doğru cevaplamalısınız.



Ehliyet sınavını başarıyla geçebilmeniz için her testten en az 70 puan almalısınız.



23 ARALIK 2017 CUMARTESİ EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK



23 Aralık 2017 Cumartesi (bugün) düzenlenen ehliyet sınavı sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. TC Kimlik numaranız ile sınav sonucunuzu sorgulayabileceksiniz.



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