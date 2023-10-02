23 Bin Kahramanın Gazilik Ünvanı Yok! Terörle Mücadele Kahramanları Çözüm Bekliyor

Terörle mücadelede yaralanan fakat gazi olamayan 23 bin asker ve polis yeni yasama yılında Meclis’ten çözüm bekliyor. Onlar, özlük hakları bir yana gazilik unvanı ve madalyalarını istiyorlar.

23 Bin Kahramanın Gazilik Ünvanı Yok! Terörle Mücadele Kahramanları Çözüm Bekliyor
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Vücuduna mermi girmiş çıkmış gazi sayılmıyor. Vücudunda uzuv kaybı, organ kaybı yetersiz gazi sayılmıyor. Ayağı 4 santim kısa gazi sayılmıyor. 5 santim kısa olması lazım. 2 parmağı kopmuş, 3 parmağı kopmuş gazi sayılmıyor. Ya bileğinden kopması lazım ya kolundan kopması lazım.

Terörle Mücadele Eden Kahramanların Gazilik Madalyası Yok

Bu durumda Türkiye’de toplam 23 bin kişi bulunuyor. Onlardan biri de Astsubay Ercan Şahin. 1959’da Cudi Dağı’nda PKK ile çatışmaya giriyor. 2 yaralı Mehmetçiği kurtarıyor. Bacağına da PKK kurşunu isabet ediyor. Ercan Şahin’in Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası var ancak gazi madalyası yok. Kiminin kalbinde, kiminin göğsünde kurşun ya da şarapnel parçası var. Kiminin de tek gözü ya da kulağı yok!!! Buna rağmen gazi sayılmıyorlar. Çünkü 1953 yılında çıkarılan 1053 sayılı Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 84. maddesi uzuv kaybının yüzde 40’tan fazla olmasını emrediyor.

15 Temmuz'da Direnenlere Gazilik Ünvanı Verildi

15 Temmuz darbe girişiminde Fethullahçı teröristlere direnen kamu görevlisi ve sivillerin “yaralanma derecelerine bakılmadan” 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gazi ünvanı verildi. Ancak peşinden çıkarılan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile dağlarda terör örgütleriyle mücadelede yaralanan asker ve polisler kapsam dışına çıkarıldı. 15 Temmuz’da İzmir’de sala okurken bir vatandaşın tokat attığı vatandaşa bile gazilik ünvanı verildi, ama vatan savunmasında canını ortaya koyan yaralanan asker ve polisler gazi sayılmıyor.  Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği olarak mücadele veren 23 bin asker ve polis onurla taşıyacakları gazilik madalyası ve özlük haklarının teslim edilmesini istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# terörle mücadele # gazilik unvanı
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