23 Haziran dersleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi yazdı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi "koalisyon dönemi bitti, kararlar hızlı alınacak" propagandası üzerine kurgulandı. "Ülkeye istikrar gelecek" öngörüsüyle uzlaşı kültürü görmezden gelindi.



31 Mart seçimleri ise önemli bir mesaj verdi. Seçmen, başkanlık sistemini tartışmaya açtı. Ankara ve İstanbul'da belediye meclislerinde yetki Ak Parti'ye, belediye başkanlığında ise CHP'ye verildi. Ak Parti ve MHP sonuçları "ikilik" olarak gördü. "Topal ördek" benzetmeleri yapıldı, seçmenin "uzlaşın" mesajı görülmedi.



"SONUÇ ORTADA"



23 Haziran seçimlerinin ardından önemli bir bakanlıkta görevde olan bir bürokratla görüştüm.



"Yeni hükümet sisteminin önemli bir zaafı da vatandaş ile Ak Parti arasına mesafe girmesi oldu, sonuç ortada" dedi.



Referandumdan önceki durumu tespit etti önce:



"Eskiden herkes hizmetin eşit olarak yapıldığına kani idi; devlet baki, partiler geçiciydi"



Yeni dönemde ise kamu kurumlarının "Ak Parti'ye oy veren hizmet birimi" olarak değerlendirildiğine işaret etti. "Parti talimat veriyor, bakanlık yapıyor" görüşünün ağırlık kazandığını söyledi.



Bu görüşün hem bakanlıkta hem de vatandaş nezdinde kuvvetlendiğini, hükümetin önlem alınmazsa "vatandaşın gönlünden kopacağını" ifade etti.

Bürokraside Ak Parti'ye eleştirilerin "geçimsiz bürokrat" yaftası yediğini, parti-devlet dengesinde Ak Parti'nin öncelendiğini anlattı. "Yönetmelik-mevzuat-kanun ayırımını yapamayanlarla yumuşak karnın" oluştuğunu belirtti.



KAZAKİSTAN VE HÜKÜMET SİSTEMİ



Bu noktada Kazakistan'daki sürecin örnek alınması gerektiği üzerinde durdu.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türk dünyasının aksakalı" diye tanımladığı Kazakistan'ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev'in yetkilerini bakanlıklara devrettiğine, parlamenter sisteme geçişi başlattığına dikkat çekti.



"Neden örnek alınmasın?" diye sordu...



TÜRKİYE İTTİFAKI VE UZLAŞI HÜKÜMETİ



Seçim dersleri konuşulacak, tartışılacak.....



Ancak S-400, Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak üzerinden ABD ile karşı karşıya gelen bir Türkiye için devlete olan güvenin sarsılmaması çok kritik...



Yeni hükümet sistemin işlemediği, devletteki kritik kurumların aktif olmadığı bir dönemde tehditlere karşı milli birliği zayıflatmamak oldukça önemli...



Bu noktada Cumhurbaşkanlığı sistemindeki sorunlara karşı çözüm bulmaya gayret eden bürokrasinin önemli bir tespiti var.

Parlamenter sisteme yeniden geçiş için seçmenin de verdiği mesajın dikkate alınarak uzlaşı hükümeti kurulmasının sorunları çözeceği tespit ediliyor.



"Türkiye ittifakı" söyleminin hayata geçirilmesinin önemli olduğu değerlendiriliyor.



Bürokrasiye göre ekonomik ve terör tehdidi ile ABD yaptırımlarına karşı mücadele için yeni bir hükümet modeli "Ankara'nın mecburiyeti" olarak görülmeli..





Eray Çelebi

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