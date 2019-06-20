Emeklilikte yaşa takılanları EYT'lilerin yaşadığı mağduriyetle ilgili ulusal.com.tr yazarı ekonomist Çetin Ünsalan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Ünsalan, "Gerek çalışma yılları gerekse de prim ödeme günleriyle ilgili her şeyi yapmışlar. Devletin bütün taahhütlerini yerine getirmişler. Devlet, oyun bittiğini oyunun kuralını değiştiriyor. Böyle bir şey olmaz. Bu, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Devlet, vatandaşa kazık atmaz." dedi. Ekonomist Ünsalan, "Bunun erken emeklilikle ilgisi yok. Bu, kazanılmış hakkında teslimiyle ilgili. Ekonomi yönetimi bütün bu açıklamalara rağmen halen erken emeklilik yok diye tavırdaysan ya konuyu anlamıyorsun ya da anlamamazlıktan geliyorsun demektir" ifadelerini kullandı. İşte Çetin Ünsalan'ın 23 Haziran İstanbul seçimlerine günler kala yaptığı EYT açıklamaları...

Ulusal.com.tr yazarı ekonomist Çetin Ünsalan, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin yaşadığı mağduriyeti değerlendirdi.



Çetin Ünsalan, şunları söyledi:



"DEVLET, VATANDAŞA KAZIK ATMAZ



Birincisi, 'Türkiye'nin bu adımı atabilecek durumu var mı' sorusundan başlayayım. Bunu tartışmaktan bile hicap duyarım. Durumunun olur ya da olmaz, bu adımı atacaksın. Çünkü, 1999 yılında çıkan kanun, 2008'de sosyal güvenlik reformunun ortaya konulmasıyla birlikte bu insanlar da dünyada ilk kez uygulana bir sistem var. Gerek çalışma yılları gerekse de prim ödeme günleriyle ilgili her şeyi yapmışlar. Devletin bütün taahhütlerini yerine getirmişler. Devlet, oyun bittiğini oyunun kuralını değiştiriyor. Böyle bir şey olmaz. Bu, devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Devlet, vatandaşa kazık atmaz.



ERKEN EMEKLİLİKLE İLGİSİ YOK



Fakat burada en büyük problem, şu. Yine seçim öncesinde 31 Mart sırasında bir hanımefendinin sayın Cumhurbaşkanına meseleyi gündeme getirmesiyle tekrar konuşuldu. Şimdi, sayın Cumhurbaşkanı oradaki cevabı meseleyi ya hiç anlamadığı ya da anlamazlıktan geldiğini gösteriyor. Çünkü, hanımefendinin verdiği EYT ile ilgili serzeniş, sayın Cumhurbaşkanı tarafından alınan reaksiyon şu. 'Erken emeklilik olmaz.' Benim dilimde tüy bitti. Herhalde ilk ben burada Ulusal Kanal'da yayın yaptığım sırada EYT'lilerle buluştu Türkiye. O gün bugündür takip ediyorum. Bunun erken emeklilikle ilgisi yok. Bu, kazanılmış hakkında teslimiyle ilgili. Ekonomi yönetimi bütün bu açıklamalara rağmen halen erken emeklilik yok diye tavırdaysan ya konuyu anlamıyorsun ya da anlamamazlıktan geliyorsun demektir. Ben, ikincisinin olduğunu düşünüyorum.



23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİ



Oportünist bir biçimde oy alalım diye yaparsan olabilir. Çünkü 31 Mart'ta birtakım pusulalarda AKP'ye oy basıp üzerine EYT basanlar ya da gazete küpürü koyanlar gördük. Orada bir tepki potansiyeli olduğu belli ama bu saatten sonra yapsa da etkili olabileceğini düşünmüyorum. Asıl bu kadar haklı bir davada direnç gösterilmesini, bizi 23 Haziran seçimlerinden sonra bir IMF ya da benzeri bir yapı tehlikesiyle bıraktığı kanaatindeyim. Ya gerçekten konuyu anlamıyorsun ya da anlamamazlıktan geliyorsan bu kadar haklı bir şeyi yapmıyorsan o zaman orada başka bir ajanda var demektir. Göreceğiz hep beraber. Bu bir gecede, hatta kanun hükmünde kararnameye falan da gerek yok. İnsanlar zaten bunu hak etmişler. Bir gecede hak teslimi yaparsın biter. "



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