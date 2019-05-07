İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 23 Haziran sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. Peki, seçmen listesi ve adaylar yenilenecek mi? Hangi partiler seçime girebilecek? Ayrıntıları bakacağız şimdi.

İstanbul için karar verildi. "Seçimler yenilenecek" denildi. Gözler seçim takvimine çevrildi.



Peki, 23 Haziran'daki seçim için takvim nasıl işleyecek?



Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan 29 Mart tarihli genelgesine göre seçime katılacak partilerin yeniden tespit ve ilanı yapılmayacak. 31 Mart Pazar günü yapılan seçime katılmış olan partiler 23 Haziran'daki seçime de katılabilecek.



Genelgeye göre siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle adaylığın boşalması durumunda ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. 31 Mart'taki bağımsız adaylar da seçime katılabilecek.



En çok merak edilen konu ise kimin hangi sandıkta oy kullanacağı oldu. YSK'nın genelgesine göre, herkes 31 Mart'ta gittiği sandıkta oy kullanacak. 31 Mart için kesinleştirilen ve güncelleştirilen seçmen listelerinde bir yenileme yapılmayacak.



Seçimlerin tekrar edilmesine neden olan sandık kurulu başkan ve üyeleri ise yenilenecek.





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