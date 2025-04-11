23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 23 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda toplam 105 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
23 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 105 gözaltı
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Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda yakalanan 105 şüphelinin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terör örgütlerine karşı gece gündüz demeden yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.”

Yerlikaya, operasyonları başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ve süreci yöneten Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür etti.

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