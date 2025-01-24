23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 71 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 23 ilde düzenlenen "Kıskaç-36" operasyonları kapsamında son bir haftada 71 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 71 gözaltı
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Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonların düzenlendiği iller arasında Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat bulunuyor.

Şüphelilerin, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptığı, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu ve örgütün kripto haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ifade ve teşhislerde adı geçen şahıslar da operasyonlar kapsamında yakalandı.

Operasyonlarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın, ilgili birimlerin koordinasyonu ile devam ettiği belirtildi.

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