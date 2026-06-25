2,3 milyar liralık vurgun! Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Haziran'da gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. İfade ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar hastaneye sevk edildi. Burada sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, çevik kuvvet polisleri eşliğinde ve geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

SEGBİS İLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Soruşturma dahilinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan toplam 16 şüpheliden birinin halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi. Operasyonun diğer ayağını oluşturan Antalya'da yakalanan bir başka şüphelinin yasal işlemleri ise bulunduğu şehirde yürütüldü. Hem cezaevinde bulunan hem de Antalya'da yakalanan bu iki zanlının savcılık ve hakimlik işlemleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kullanılarak gerçekleştirildi.

Savcılıktaki sorgu süreçlerinin ardından karar için hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulandı.

2,3 MİLYAR LİRALIK DEV PARA TRAFİĞİ

Güvenlik güçleri, Eskişehir ve Antalya'da yasa dışı bahis suçuna karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yönettiği yasa dışı bahis ağının tam 2,3 milyar liralık bir işlem hacmine ulaştığı saptanmıştı. Bu devasa para trafiğinin ortaya çıkarılmasının ardından savcılık talimatıyla 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve her iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.