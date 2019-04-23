Cumhuriyet devriminin öncü adımlarından olan Meclis'in açılışının 99'uncu yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan törene PKK'nın siyasal uzantısı HDP'ye karşı yapılan protestolar damga vurdu.

Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı. PKK/HDP'ye tepkiler güne damga vurdu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yılının ilk kutlama adresi Anıtkabir oldu.



Meclis Başkanı Mustafa Şentop öncülüğündeki heyet Atatürk'ün huzuruna çıktı. Şentop'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kabine üyeleri eşlik etti.



Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Şentop ardından da Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.



Buradaki törenin tamamlanmasının ardından Şentop ve beraberindeki heyet Ulus'taki 1'inci Meclis'e geçti. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis'te Mustafa Şentop bir konuşma yaptı.



23 Nisan kutlamaları kapsamında Meclis Genel Kurulu da özel gündemle toplandı. Meclis'teki partilerin temsilcileri 10'ar dakikayla sınırlı konuşma yaptı. AKP "diktatörlük" eleştirilerine yanıt verirken, CHP başkanlık sisteminin Meclis'i yetkisiz bıraktığını söyledi.



Konuşma sırası PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye geldiği sırada oturumu locadan izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salonu terk etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi?" dedi.



Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir "HDP'nin kapatılması için girişim olacak mı?" diye sordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin de konuştu, "Bir gaz sıkışması var" dedi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koltuğuna bu bayram Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu oturdu. Temsili devir teslim töreninde kabine revizyonuna ilişkin gelen bir soru üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı.







HABER: GÜRKAN DEMİR

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