23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanıyor.



Ulu önder Atatürk'ün kabri, sabahın ilk saatlerinden itibaren dolmaya başladı.







ABD'de Washington'da ve New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen etkinlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.







Washington'da bulunan Abraham Lincoln anıtının önünde yapılan kutlamada, Türk bayrağı açıldı. Kutlamaya çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi ilgi gösterdi.







