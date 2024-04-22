23 Nisan günü gidilebilecek etkinlik ve konserler! İşte detaylar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İstanbul'da yapılacak etkinliklere baktığımızda Üsküdar'da 23 Nisan akşamında Ceza ve Zeynep Bastık sahne alacak. 23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü’nün hemen ardından tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri olacak. Etkinlik başlama saati ise 14.00'da olacak.

İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Üsküdar Sahil Meydanı olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında farklı etkinlikler kutlanacak.