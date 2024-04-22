23 Nisan günü gidilebilecek etkinlik ve konserler! İşte detaylar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerde yapılacak etkinlikler yapılacak. İşte yer yer konser ve etkinlikler...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İstanbul'da yapılacak etkinliklere baktığımızda Üsküdar'da 23 Nisan akşamında Ceza ve Zeynep Bastık sahne alacak. 23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü’nün hemen ardından tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri olacak. Etkinlik başlama saati ise 14.00'da olacak.
İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Üsküdar Sahil Meydanı olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında farklı etkinlikler kutlanacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da ise 20.00'da Edis Görgülü Atatürk Orman Çiftliğinde sahne alacak.
Ankara'lı çocuklar 23 Nisan günü Gençlik Parkı havuzu önünde birbirinden farklı etkinliklerle kaliteli vakit geçirecek. 13.00'da başlayacak etkinlikler 18.00'a kadar devam edecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Gaziemir'de 26. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği’ni düzenlenecek. İzmir'li çocuklar kaliteli zaman geçirmiş olacak. Festival alanında ise Yeni Türkü grubu konser verecek.
23 Nisan Salı günü ise Kültürpark büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bayram günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.
Kaskatlı Havuz yanında düzenlenecek programda 12.00 ile 15.00 arası çocuklar için çadır etkinlikleri yapılacak. Saat 13.00-17.00 arasında konserlerin, sihirbaz ve dans gösterilerinin yer alacak.