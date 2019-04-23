Meclis'te düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu devletin zirvesi ile siyasi parti liderlerini bir araya getirdi. Resepsiyon gündeminde iç politikadaki gelişmeler vardı. Liderler, İstanbul seçimleriyle ilgili devam eden itiraz süreci, Türkiye ittifakı konusu ve Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı

99'uncu yıl coşkuyla kutlandı. Kutlamalar devletin zirvesi ile siyasi parti liderlerini buluşturdu.



Türkiye Büyük Millet Meclis’in açılışının 99’uncu yılı etkinlikleri kapsamında Ankara’da resepsiyon düzenlendi.



Meclis tören salonunda yapılan resepsiyona Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksal ile çok sayıda kabine üyesi de resepsiyonda yer aldı.



Resepsiyona iç politikadaki gelişmeler damga vurdu. Yüksek Seçim Kurulu Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen kamu görevlilerinin oy kullanabileceğine hükmetti. Liderler konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Resepsiyonda konuşulan bir diğer başlık ise Erdoğan'ın daha önce yaptığı "Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz" açıklaması oldu.







Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçen gün bir manifesto yayınlayarak partisini eleştiri yağmuruna tutmuştu. Yeni parti iddialarıyla birlikte Davutoğlu'nun çıkışı kulislerde konuşulan başlıklardandı.



31 Mart gecesi Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama "cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim olacak" yorumlarına yol açmıştı. Konu 23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan'a soruldu.



Şehit cenazesindeki Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı da yine liderin gündemindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na neden hiçbir MHP milletvekilinin geçmiş olsun dileklerini iletmediğine açıklık getirdi. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yeni bir açıklama yaptı.



Resepsiyona katılan konukları selamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in selamlaşmaları kameralara böyle yansıdı









Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü.



Perinçek ve Çavuşoğlu bir süre Türkiye'nin Avrasya ilişkisiyle ilgili konuştular.



