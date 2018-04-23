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23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Taksim'deki 23 Nisan kutlamalarına katılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP üyesi olduğu öğrenilen vatandaş, önce Tanrıkulu'nun elini sıktı, sonra "CHP'de PKK destekçisi istemiyoruz. " sözleriyle tepki gösterdi. "CHP'de Atatürkçü vekiller istiyoruz. " diyen vatandaşın sözlerine halktan da destek geldi.

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

Önce el sıkıştı, sonra tepki gösterdi. Taksim’deki 23 Nisan törenlerinde bir vatandaş, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "CHP'de PKK destekçisi istemiyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törenin ardından anıta parti çelenkleri konuldu.

Tören sonrasında, elinde Türk bayrağıyla törene katılan bir vatandaş, alandan çıkan Sezgin Tanrıkulu'nın yanına gitti.

CHP üyesi olduğunu söyleyen vatandaş, önce Sezgin Tanrıkulu ile el sıkıştı, sonraysa tepki gösterdi. Adının Yılmaz Ecevit Kılıç öğrenilen vatandaş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na, “CHP’de PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

CHP'de Atatürkçü vekiller istediğini belirten Kılıç, çevredeki vatandaşlar tarafından da desteklendi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #23 Nisan #chp
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