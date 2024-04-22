23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Batı Karadeniz Bölgesinde yapılacak olan etkinlikler!

Bolu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın akşam düzenleyeceği Fener Alayı etkinliğine tüm Bolu halkını davet etti.

Melek Mosso ise 19.00'da 23 Nisan Salı günü saat 20.30’da Karaçayır Parkı arkasındaki konser alanında gerçekleşecek.