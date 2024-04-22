23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Batı Karadeniz Bölgesinde yapılacak olan etkinlikler!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Batı Karadeniz'de yapılacak olan etkinlikler!
Bolu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın akşam düzenleyeceği Fener Alayı etkinliğine tüm Bolu halkını davet etti.
Melek Mosso ise 19.00'da 23 Nisan Salı günü saat 20.30’da Karaçayır Parkı arkasındaki konser alanında gerçekleşecek.
23 Nisan dolayısıyla Melek Mosso 20.30'da Karaçayır Parkı arkasındaki konser alanında sahne alacak.
Zonguldak'ta ise 23 Nisan coşkusu Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreniyle başlayacak. Valilik makam ziyaretinin ardından resim ve dereceli eserler sergisi gezilecek.
Törenler Karaelmas Kemal Köksal Stadı’nda devam edecek. Protokolün halkı selamlamasının ardından çeşitli gösteriler düzenlenecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Geçmişten Geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na" temasıyla etkinlikler planlandı.
"Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" ile bugün başlayan 23 Nisan kutlamaları kapsamında, TBMM bahçesi, çocuk bahçesine dönüştürülerek belirlenen temalarda eğitici ve eğlendirici bilim stantları açılacak.
Rafadan Tayfa, Galaktik Tayfa gibi çocuk film gösterimi, 23 Nisan Millî Egemenlik Konseri, mapping, ışık, lazer gösterisi gibi etkinliklerin yer aldığı etkinliklerde, çeşitli dallardaki yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek.
23 Nisan kutlamaları kapsamında "Geleneksel Çocuk Oyunları" etkinliklerine de ilk defa Meclis bahçesinde yer verilmesi planlanıyor.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katımıyla açılışı yapılacak "23 Nisan Ekspresi" isimli özel trende çocuklar, "Cumhuriyet'n kurulmasından gelecek yüzyıla doğru" bir yolculuk gerçekleştirecek.