23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu

23 şehirde terör örgütü FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-35" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığını, 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları belli oldu
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Yurt genelinde terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi doğrultusunda güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 23 şehirde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-25 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen "Kıskaç-35" operasyonları hakkında bilgi verdi.

23 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 33'ünün tutuklandığını, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu." bilgisini paylaştı.

Operasyonlar sonucunda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Ali Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok." ifadelerini kullandı

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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