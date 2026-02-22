24-27 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi açıklandı: Bu hafta hangi illerde çekiliş var?

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle takip ettiği TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kritik bir haftaya daha giriliyor. Bugüne kadar 69 ilde kura çekimlerini tamamlayan TOKİ, yeni haftanın takvimini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre bu hafta 6 ilde daha hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

İşte il il güncel kura takvimi, teslim tarihleri ve projeye dair son dakika gelişmeleri:

YENİ HAFTANIN KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni haftanın kura çekim takvimini açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız.”

24-27 ŞUBAT KURA TARİHLERİ

24 Şubat Salı: Uşak

25 Şubat Çarşamba: Isparta

26 Şubat Perşembe: Burdur

27 Şubat Cuma: Edirne, Denizli, Osmaniye

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri açıklanan takvim doğrultusunda devam edecek.