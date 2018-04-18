24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararı alınan erken seçime dair Twitter'da ilk yorumlar yapıldı. Buna göre, seçim tarihinin hayırlı olması dilenirken erken seçim kararına dair farklı yorumlar da yapıldı. İşte erken seçim kararıyla ilgili yapılan ilk yorumlar

ERKEN SEÇİM YORUMLARI



AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. @RT_Erdogan tarafından ilan edilen erken seçim kararının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. #24Haziran2018"



Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz: "Genel değil erken değil bu bildiğimiz baskın seçim. Tarih sizi bu çöplüğe atacak, 24 Haziran için başlıyoruz. O seçime girmesin, bu hazırlanmasın diye kamu takvimine bile bakılmamış. Milyon gencin gireceği AYT ve YDT sınavlarl ile aynı güne seçim koydular.

Gençlik yap boza çevirdiğiniz düzenin hesabını soracak!"



CHP Milletvekili Eren Erdem: "Tüm yetkisi elinde olan, tek başına kanun çıkartabilen bir hükümetin #ErkenSeçim e gitmesi, “ben artık yapamıyorum, beceremiyorum, yönetemiyorum” demektir.

AKP artık tükenmiştir.

Türkiye 24 Haziran’da bu tükenmiş ve bitik siyasi kadavradan kurtulacaktır..."



AKP Milletvekili Faruk Çelik: "Alınan #24Haziran erken seçim kararının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."



AKP Milletvekili ve eski bakan Sema Ramazanoğlu: "24 Haziran 2018 erken seçim kararı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Allah utandırmasın."



ulusal.com.tr